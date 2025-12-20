Результаты матчей мужской Суперлиги по волейболу 20 декабря

Сегодня, 20 декабря, в рамках 14-го тура предварительного этапа чемпионата России – 2025/2026 среди команд мужской Суперлиги прошли три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Волейбол. Мужская Суперлига-2025/2026, 14-й тур. Результаты матчей 20 декабря:

«Енисей» Красноярск – «Ярославич» Ярославль – 3:1 (22:25, 25:21, 25:12, 28:26).

«Белогорье» Белгород – «Нова» Новокуйбышевск – 3:1 (25:21, 30:28, 22:25, 25:13).

«Горький» Нижний Новгород – «Динамо-Урал» Уфа – 3:0 (31:29, 31:29, 25:23).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. Действующим победителем Суперлиги является «Зенит-Казань».