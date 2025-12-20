Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Результаты матчей мужской Суперлиги по волейболу 20 декабря

Результаты матчей мужской Суперлиги по волейболу 20 декабря
Комментарии

Сегодня, 20 декабря, в рамках 14-го тура предварительного этапа чемпионата России – 2025/2026 среди команд мужской Суперлиги прошли три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Волейбол. Мужская Суперлига-2025/2026, 14-й тур. Результаты матчей 20 декабря:

«Енисей» Красноярск – «Ярославич» Ярославль – 3:1 (22:25, 25:21, 25:12, 28:26).

«Белогорье» Белгород – «Нова» Новокуйбышевск – 3:1 (25:21, 30:28, 22:25, 25:13).

«Горький» Нижний Новгород – «Динамо-Урал» Уфа – 3:0 (31:29, 31:29, 25:23).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. Действующим победителем Суперлиги является «Зенит-Казань».

Таблица Суперлиги - 2025/2026
Календарь Суперлиги - 2025/2026
Материалы по теме
Необычный топ-3 лучших игроков тура: два рекордсмена в центре сетки и кубинский бомбардир
Рейтинг
Необычный топ-3 лучших игроков тура: два рекордсмена в центре сетки и кубинский бомбардир
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android