Определились финалисты женского Суперкубка России — 2025

Определились финалисты женского волейбольного Суперкубка России – 2025, который проходит в Калининграде с 20 по 21 декабря. В решающем матче турнира сыграют казанское «Динамо-Ак Барс» и «Заречье-Одинцово» из Московской области.

Волейбол. Суперкубок России – 2025. Результаты матчей 1/2 финала.

«Заречье-Одинцово» Московская область – «Локомотив» Калининград — 3:2 (29:27, 28:30, 25:20, 14:25, 16:14).

«Динамо-Ак Барс» Казань – «Ленинградка» Санкт-Петербург — 3:0 (25:18, 25:15, 25:16).

Ранее трофей разыгрывался между двумя командами – победителем чемпионата России и обладателем Кубка России, однако в этом году формат был расширен до четырёх клубов.

Калининградский «Локомотив» – действующий чемпион страны, а казанское «Динамо-Ак Барс» – обладатель Кубка России – 2024. «Заречье-Одинцово» является бронзовым призёром чемпионата России – 2025, «Ленинградка» — финалист Кубка России – 2024.