Расписание матчей женского Суперкубка по волейболу на 21 декабря
Сегодня, 21 декабря, состоится финальный матч Суперкубка России среди женщин – 2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня турнира.
Волейбол. Суперкубок-2025, женщины. Финал. Расписание матча 21 декабря
- 20:30. «Динамо-Ак Барс» (Казань) – «Заречье-Одинцово» (Московская область).
В полуфинальном матче «Динамо-Ак Барс» обыграло «Ленинградку» из Санкт-Петербурга, «Заречье-Одинцово» оказалось сильнее калининградского «Локомотива».
Ранее трофей разыгрывался между двумя командами – победителем чемпионата России и обладателем Кубка России, однако в этом году формат был расширен до четырёх клубов.
