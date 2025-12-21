Расписание матчей женского Суперкубка по волейболу на 21 декабря

Сегодня, 21 декабря, состоится финальный матч Суперкубка России среди женщин – 2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня турнира.

Волейбол. Суперкубок-2025, женщины. Финал. Расписание матча 21 декабря

20:30. «Динамо-Ак Барс» (Казань) – «Заречье-Одинцово» (Московская область).

В полуфинальном матче «Динамо-Ак Барс» обыграло «Ленинградку» из Санкт-Петербурга, «Заречье-Одинцово» оказалось сильнее калининградского «Локомотива».

Ранее трофей разыгрывался между двумя командами – победителем чемпионата России и обладателем Кубка России, однако в этом году формат был расширен до четырёх клубов.