Главная Волейбол Новости

Расписание матчей женского Суперкубка по волейболу на 21 декабря

Расписание матчей женского Суперкубка по волейболу на 21 декабря
Сегодня, 21 декабря, состоится финальный матч Суперкубка России среди женщин – 2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня турнира.

Волейбол. Суперкубок-2025, женщины. Финал. Расписание матча 21 декабря

  • 20:30. «Динамо-Ак Барс» (Казань) – «Заречье-Одинцово» (Московская область).

В полуфинальном матче «Динамо-Ак Барс» обыграло «Ленинградку» из Санкт-Петербурга, «Заречье-Одинцово» оказалось сильнее калининградского «Локомотива».

Ранее трофей разыгрывался между двумя командами – победителем чемпионата России и обладателем Кубка России, однако в этом году формат был расширен до четырёх клубов.

