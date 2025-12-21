«Зенит» СПб в трёх партиях обыграл «Локомотив» в матче мужской Суперлиги

Волейболисты «Зенита» из Санкт-Петербурга одержали победу над новосибирским «Локомотивом» в матче 14-го тура мужской Суперлиги сезона-2025/2026. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:17, 25:20, 25:22) в пользу команды из Северной столицы.

Волейбол. Суперлига-2025/2026, мужчины. Предварительный этап, 14-й тур:

«Зенит» Санкт-Петербург — «Локомотив» Новосибирск — 3:0 (25:17, 25:20, 25:22).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).