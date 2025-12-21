«Зенит» СПб в трёх партиях обыграл «Локомотив» в матче мужской Суперлиги
Волейболисты «Зенита» из Санкт-Петербурга одержали победу над новосибирским «Локомотивом» в матче 14-го тура мужской Суперлиги сезона-2025/2026. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:17, 25:20, 25:22) в пользу команды из Северной столицы.
Суперлига — предварительный этап (м) . 14-й тур
21 декабря 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Зенит СПб
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 0
Локомотив
Новосибирск
Зенит СПб: Бабкевич, Тисевич, Шишкин, Динейкин, Гребенников, Черейский, Бочаров, Космин, Пакшин, Полетаев, Уксусов, Дикарев, Эррера, Кобзарь, Ананьев, Шерпетис
Локомотив: Николов, Мелкозеров, Ожиганов, Бражнюк, Николаев, Деру, Феоктистов, Маркин, Шахбанмирзаев, Бенкович, Широков, Гуляев, Драгунов, Лызик, Казаченков, Вылков, Ефремов, Куркаев, Вишняков, Курбанов, Кривитченко
Волейбол. Суперлига-2025/2026, мужчины. Предварительный этап, 14-й тур:
«Зенит» Санкт-Петербург — «Локомотив» Новосибирск — 3:0 (25:17, 25:20, 25:22).
Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).
