Результаты матчей мужской Суперлиги по волейболу 21 декабря

Сегодня, 21 декабря, продолжился розыгрыш предварительного этапа мужской волейбольной Суперлиги-2025/2026. В рамках игрового дня состоялось два матча 14-го тура. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига-2025/2026, мужчины. Расписание матчей 21 декабря:

«Оренбуржье» Оренбург – МГТУ Москва — 3:0 (25:18, 25:14, 25:19)

«Зенит» Санкт-Петербург – «Локомотив» Новосибирск — 3:0 (25:17, 25:20, 25:22).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим победителем Суперлиги является «Зенит-Казань» (Казань).