«Динамо-Ак Барс» одолело «Заречье-Одинцово» в финале Суперкубка России по волейболу

Волейболистки «Динамо-Ак Барс» из Казани одержали победу в финальном матче Суперкубка России среди женщин – 2025. В поединке за титул они обыграли «Заречье-Одинцово». Матч завершился со счётом 3:2 (25:19, 25:27, 25:10, 22:25, 15:9).

Ранее трофей разыгрывался между двумя командами – победителем чемпионата России и обладателем Кубка России, однако в этом году формат был расширен до четырёх клубов.

Калининградский «Локомотив» – действующий чемпион страны, а казанское «Динамо-Ак Барс» – обладатель Кубка России – 2024. «Заречье-Одинцово» является бронзовым призёром чемпионата России – 2025, «Ленинградка» — финалист Кубка России – 2024.