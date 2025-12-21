Скидки
Главная Волейбол Новости

«Динамо-Ак Барс» одолело «Заречье-Одинцово» в финале Суперкубка России по волейболу

Волейболистки «Динамо-Ак Барс» из Казани одержали победу в финальном матче Суперкубка России среди женщин – 2025. В поединке за титул они обыграли «Заречье-Одинцово». Матч завершился со счётом 3:2 (25:19, 25:27, 25:10, 22:25, 15:9).

Суперкубок (ж) . Финал
21 декабря 2025, воскресенье. 20:30 МСК
Динамо-Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 2
Заречье-Одинцово
Московская область
Динамо-Ак Барс: Карполь, Макарова, Милина Рахматуллина, Матвеева, Енина, Королёва, Бибина, Мухортова, Александрова, Ануфриенко, Гатина, Ковалёва, Столбова, Реброва, Мартинес, Коновалова, Гонсалес
Заречье-Одинцово: Павлович, Буркова, Гатина, Столяр, Ермолаева, Масалева, Бярда, Бровкина, Максимова, Богданова, Хабибрахманова, Сперскайте, Соболева, Бирюкова, Каримова

Ранее трофей разыгрывался между двумя командами – победителем чемпионата России и обладателем Кубка России, однако в этом году формат был расширен до четырёх клубов.

Калининградский «Локомотив» – действующий чемпион страны, а казанское «Динамо-Ак Барс» – обладатель Кубка России – 2024. «Заречье-Одинцово» является бронзовым призёром чемпионата России – 2025, «Ленинградка» — финалист Кубка России – 2024.

