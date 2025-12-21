Скидки
Волейбол

Стали известны обладательницы индивидуальных наград Суперкубка России по волейболу

Волейболистка «Динамо-Ак Барс» из Казани Брайелин Мартинес признана самым ценным игроком по итогам Суперкубка России по волейболу. В финальном матче представительницы казанской команды обыграли «Заречье-Одинцово». Матч завершился со счётом 3:2 (25:19, 25:27, 25:10, 22:25, 15:9). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с обладательницами индивидуальных наград Суперкубка России по волейболу.

Индивидуальные награды Суперкубка России по волейболу:

Связующая – Полина Матвеева («Динамо-Ак Барс»).
Блокирующие – Дарья Киселёва («Локомотив»), Юлия Бровкина («Заречье-Одинцово»).
Либеро – Ольга Костюкевич («Локомотив»).
Нападающие – Ольга Бирюкова («Заречье-Одинцово»), Брайелин Мартинес («Динамо-Ак Барс»).
Диагональная – Гайла Гонсалес («Динамо-Ак Барс»).
MVP турнира – Брайелин Мартинес («Динамо-Ак Барс»).

