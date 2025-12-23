Скидки
Терзич раскритиковал игру «Динамо-Ак Барс» в финале Суперкубка

Главный тренер «Динамо-Ак Барс» Зоран Терзич раскритиковал игру своей команды в победном матче с «Заречьем-Одинцово» в рамках финала женского Суперкубка. Встреча завершилась со счётом 3:2 (25:19, 25:27, 25:10, 22:25, 15:9) в пользу казанской команды.

Суперкубок (ж) . Финал
21 декабря 2025, воскресенье. 20:30 МСК
Динамо-Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 2
Заречье-Одинцово
Московская область
Динамо-Ак Барс: Карполь, Макарова, Милина Рахматуллина, Матвеева, Енина, Королёва, Бибина, Мухортова, Александрова, Ануфриенко, Гатина, Ковалёва, Столбова, Реброва, Мартинес, Коновалова, Гонсалес
Заречье-Одинцово: Павлович, Буркова, Гатина, Столяр, Ермолаева, Масалева, Бярда, Бровкина, Максимова, Богданова, Хабибрахманова, Сперскайте, Соболева, Бирюкова, Каримова

«Болельщики наверняка довольны таким финалом Суперкубка, когда борьба была на протяжении пяти партий. Да, хорошо, что мы победили, но качество волейбола нашей команды в этом матче меня не слишком порадовало. Не первый раз в важных матчах мы уверенно действуем, когда преимущество составляет пять–шесть очков или больше. Но когда счёт равный, у игроков виден страх, чувствуется волнение. Как следствие – подача не летит как надо, приёма нет. В атаке всё равно – хороший или плохой приём, высокий мяч в четвёртую зону или высокий мяч во вторую зону. То Мартинес, то Гонсалес. То Мартинес, то Гонсалес… И так играем. Мне это не нравится. Так в волейболе нельзя играть на высоком уровне. Хотя выигрывать иногда получается, но… Я так не люблю. Будем над этим работать.

Да, игроки рады, что выиграли трофей. Болельщики счастливы, руководство клуба. А у меня есть чувство неудовлетворённости. Именно от качества игры, хотя побеждать приятно. Для меня это третий Суперкубок, который я выиграл в России. Первый в 2017 году с московским «Динамо». В прошлом году и в этом – с «Динамо-Ак Барс». Каждый из них для меня ценен и важен», – приводит слова Терзича пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

Таких команд в России больше нет! «Динамо-Ак Барс» — четырёхкратный обладатель Суперкубка
