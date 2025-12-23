Американский связующий Майка Ма’а перейдёт из «Факела» в «Галатасарай»

Американский связующий Майка Ма’а покинет «Факел» из Нового Уренгоя и присоединится к турецкому «Галатасараю». Об этом уже сообщают СМИ из Турции.

Ма'а перешёл в «Факел» летом 2025 года после чемпионата мира по волейболу, где сборная США вылетела из борьбы за медали на стадии 1/4 финала.

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии). После 14-го тура «Факел» занимает девятое место.