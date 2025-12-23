Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Американский связующий Майка Ма’а перейдёт из «Факела» в «Галатасарай»

Американский связующий Майка Ма’а перейдёт из «Факела» в «Галатасарай»
Комментарии

Американский связующий Майка Ма’а покинет «Факел» из Нового Уренгоя и присоединится к турецкому «Галатасараю». Об этом уже сообщают СМИ из Турции.

Ма'а перешёл в «Факел» летом 2025 года после чемпионата мира по волейболу, где сборная США вылетела из борьбы за медали на стадии 1/4 финала.

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии). После 14-го тура «Факел» занимает девятое место.

Материалы по теме
Непобедимых больше нет! «Динамо» остановило «Локомотив» в волейбольной Суперлиге
Непобедимых больше нет! «Динамо» остановило «Локомотив» в волейбольной Суперлиге
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android