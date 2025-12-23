Скидки
«Протон» расторг контракт с итальянской диагональной Терри Энвеонву

«Протон» расторг контракт с итальянской диагональной Терри Энвеонву
Женский волейбольный клуб «Протон» из Саратова сообщил о расторжении контракта с итальянской диагональной Терри Энвеонву по соглашению сторон. Спортсменка присоединилась к клубу перед началом текущего сезона. Вместе с ней команду покинет тренер по ОФП Франческо Джулиани.

«Мы благодарим Терри и Франческо за работу, желаем удачи и успешного продолжения карьеры!» – сообщает пресс-служба клуба на официальном сайте.

Напомним, 25-летняя спортсменка перешла в российскую Суперлигу из польского «Будовляны Лодзь», где провела один сезон. В составе клуба она стала бронзовым призёром польского чемпионата. Энвеонву также выступала за итальянские «Кунео», «Иль Бизонте Фиренце» и «Имоко Конельяно». Она является обладательницей Кубка и Суперкубка Италии (2020).


