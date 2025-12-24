Скидки
Главная Волейбол Новости

Волейболист «Зенита-Казань» Дмитрий Волков может перейти в итальянскую «Перуджу»

Доигровщик «Зенита-Казань» Дмитрий Волков может перейти в итальянскую «Перуджу». Об этом сообщает Gazzetta dello Sport.

«Перуджа» уже сделала предложение 30-летнему волейболисту, у которого в этом году заканчивается контракт с казанским клубом. В прошлом году Волков уже мог перейти в чемпионат Италии, но не решился из-за отсутствия понимания перспектив проекта.

На данный момент «Перуджа» занимает первое место в чемпионате Италии, а также является действующим чемпионом клубного чемпионата мира. 30-летний Волков – серебряный призёр Олимпиады-2020, чемпион Европы и победитель Лиги наций. В составе казанского «Зенита» трижды выиграл чемпионат России.

