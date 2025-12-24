Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Cвязующий «Локомотива» Симеон Николов перейдёт в итальянский клуб «Чивитанова»

Cвязующий «Локомотива» Симеон Николов перейдёт в итальянский клуб «Чивитанова»
Комментарии

19-летний связующий «Локомотива» Симеон Николов перейдёт в итальянский ВК «Кучине-Лубе Чивитанова», где играет его родной брат Александар. Об этом сообщает Gazzetta dello Sport и другие итальянские источники.

Официальной информации по этому поводу от клуба итальянской Суперлиги пока не поступало.
Николов является основным связующим железнодорожников, которыми руководит Пламен Константинов.

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Ранее Симеон стал серебряным призёром чемпионата мира по волейболу – 2025.

Материалы по теме
Волейболист «Зенита-Казань» Дмитрий Волков может перейти в итальянскую «Перуджу»
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android