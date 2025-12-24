Скидки
«Динамо-Ак Барс» обыграло «Корабелку» в матче Суперлиги
Волейболистки «Динамо-Ак Барс» из Казани в гостях нанесли поражение петербургской «Корабелке» в рамках 15-го тура предварительного этапа розыгрыша Суперлиги сезона-2025/2026. Матч завершился со счётом 3:0 (25:19, 25:19, 25:11).

Суперлига — предварительный этап (ж) . 15-й тур
24 декабря 2025, среда. 19:00 МСК
Корабелка
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 3
Динамо-Ак Барс
Казань
Корабелка: Сарапова, Нестерова, Исакова, Иванович, Артюхина, Захарова, Филиппова, Пальшина, Черняева, Муравьева, Филиштинская, Муранова, Боброва, Рейес
Динамо-Ак Барс: Карполь, Милина Рахматуллина, Матвеева, Енина, Королёва, Бибина, Ануфриенко, Гатина, Ковалёва, Столбова, Реброва, Мартинес, Коновалова, Гонсалес

Волейбол. Женская Суперлига-2025/2026. Предварительный этап, 15-й тур:

«Динамо-Ак Барс» Казань – «Корабелка» Санкт-Петербург – 3:0 (25:19, 25:19, 25:11).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. В турнире принимают участие 14 команд, среди которых есть и белорусский клуб «Минчанка». Действующим чемпионом России является калининградский «Локомотив».

