«Динамо-Ак Барс» обыграло «Корабелку» в матче Суперлиги

Волейболистки «Динамо-Ак Барс» из Казани в гостях нанесли поражение петербургской «Корабелке» в рамках 15-го тура предварительного этапа розыгрыша Суперлиги сезона-2025/2026. Матч завершился со счётом 3:0 (25:19, 25:19, 25:11).

Волейбол. Женская Суперлига-2025/2026. Предварительный этап, 15-й тур:

«Динамо-Ак Барс» Казань – «Корабелка» Санкт-Петербург – 3:0 (25:19, 25:19, 25:11).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. В турнире принимают участие 14 команд, среди которых есть и белорусский клуб «Минчанка». Действующим чемпионом России является калининградский «Локомотив».