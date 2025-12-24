Скидки
Результаты матчей женской Суперлиги по волейболу 24 декабря

Сегодня, 24 декабря, состоялся один матч 15-го тура женской волейбольной Суперлиги-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с единственным результатом игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Женская Суперлига-2025/2026, 15-й тур. Результаты матчей 24 декабря:

«Корабелка» Санкт-Петербург — «Динамо-Ак Барс» Казань – 0:3 (19:25, 19:25, 11:25).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. В турнире принимают участие 14 команд, среди которых есть и белорусский клуб «Минчанка». Действующим чемпионом России является калининградский волейбольный клуб «Локомотив».

