Расписание матчей мужского Суперкубка по волейболу на 25 декабря

Сегодня, 25 декабря, состоятся полуфинальные матчи Суперкубка России среди мужчин – 2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня турнира.
Волейбол. Суперкубок-2025, мужчины. Полуфинал. Расписание матчей 25 декабря
- 16:00. «Локомотив» (Новосибирск) — «Динамо» (Москва);
- 19:00. «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Зенит» (Казань).
Ранее трофей разыгрывался между двумя командами – победителем чемпионата России и обладателем Кубка России, однако в этом году формат был расширен до четырёх клубов.
Казанский «Зенит» является действующим чемпионом России и обладателем Суперкубка-2024. Московское «Динамо» носит звание победителя Кубка России — 2024. «Зенит» из Санкт-Петербурга — серебряный призёр Суперлиги, а «Локомотив» Новосибирск — победитель Кубка России — 2025.