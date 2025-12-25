Расписание матчей мужского Суперкубка по волейболу на 25 декабря

Сегодня, 25 декабря, состоятся полуфинальные матчи Суперкубка России среди мужчин – 2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня турнира.

Волейбол. Суперкубок-2025, мужчины. Полуфинал. Расписание матчей 25 декабря

16:00. «Локомотив» (Новосибирск) — «Динамо» (Москва);

19:00. «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Зенит» (Казань).

Ранее трофей разыгрывался между двумя командами – победителем чемпионата России и обладателем Кубка России, однако в этом году формат был расширен до четырёх клубов.

Казанский «Зенит» является действующим чемпионом России и обладателем Суперкубка-2024. Московское «Динамо» носит звание победителя Кубка России — 2024. «Зенит» из Санкт-Петербурга — серебряный призёр Суперлиги, а «Локомотив» Новосибирск — победитель Кубка России — 2025.