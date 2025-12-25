Скидки
Волейбол

Расписание матчей мужского Суперкубка по волейболу на 25 декабря

Расписание матчей мужского Суперкубка по волейболу на 25 декабря
Комментарии

Сегодня, 25 декабря, состоятся полуфинальные матчи Суперкубка России среди мужчин – 2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня турнира.

Волейбол. Суперкубок-2025, мужчины. Полуфинал. Расписание матчей 25 декабря

  • 16:00. «Локомотив» (Новосибирск) — «Динамо» (Москва);
  • 19:00. «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Зенит» (Казань).

Ранее трофей разыгрывался между двумя командами – победителем чемпионата России и обладателем Кубка России, однако в этом году формат был расширен до четырёх клубов.

Казанский «Зенит» является действующим чемпионом России и обладателем Суперкубка-2024. Московское «Динамо» носит звание победителя Кубка России — 2024. «Зенит» из Санкт-Петербурга — серебряный призёр Суперлиги, а «Локомотив» Новосибирск — победитель Кубка России — 2025.

Главный волейбольный подарок на Новый год. Что нужно знать о мужском Суперкубке-2025
Главный волейбольный подарок на Новый год. Что нужно знать о мужском Суперкубке-2025
