Владислав Давыскиба может перейти из «Модены» в «Зенит-Казань»

Белорусский доигровщик «Модены» из Италии Владислав Давыскиба окажется в чемпионате России по волейболу в следующем сезоне. Об этом сообщает Gazzetta dello Sport. Источник не указывает, в какую именно команду перейдёт игрок, который интересен сразу нескольких клубам российской Суперлиги.

Ранее сообщалось, что Владислав Давыскиба может стать волейболистом казанского «Зенита». 24-летний волейболист выступает в Италии с 2020 года. Первые три сезона он провел в «Монце», с которой завоевал Кубок ЕКВ-2022.

Казанский «Зенит» является действующим чемпионом России и обладателем Суперкубка-2024. Московское «Динамо» носит звание победителя Кубка России — 2024. «Зенит» из Санкт-Петербурга — серебряный призёр Суперлиги, а «Локомотив» Новосибирск — победитель Кубка России — 2025.