Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Владислав Давыскиба может перейти из «Модены» в «Зенит-Казань»

Владислав Давыскиба может перейти из «Модены» в «Зенит-Казань»
Комментарии

Белорусский доигровщик «Модены» из Италии Владислав Давыскиба окажется в чемпионате России по волейболу в следующем сезоне. Об этом сообщает Gazzetta dello Sport. Источник не указывает, в какую именно команду перейдёт игрок, который интересен сразу нескольких клубам российской Суперлиги.

Ранее сообщалось, что Владислав Давыскиба может стать волейболистом казанского «Зенита». 24-летний волейболист выступает в Италии с 2020 года. Первые три сезона он провел в «Монце», с которой завоевал Кубок ЕКВ-2022.

Казанский «Зенит» является действующим чемпионом России и обладателем Суперкубка-2024. Московское «Динамо» носит звание победителя Кубка России — 2024. «Зенит» из Санкт-Петербурга — серебряный призёр Суперлиги, а «Локомотив» Новосибирск — победитель Кубка России — 2025.

Материалы по теме
Топ-матчи четверга: зенитовское дерби в волейболе, «Локомотив-Кубань» — ЦСКА и хоккей
Топ-матчи четверга: зенитовское дерби в волейболе, «Локомотив-Кубань» — ЦСКА и хоккей
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android