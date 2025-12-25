Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

«Локомотив» вышел в финал Суперкубка России по волейболу, обыграв московское «Динамо»

«Локомотив» вышел в финал Суперкубка России по волейболу, обыграв московское «Динамо»
Комментарии

Сегодня, 25 декабря, волейболисты «Локомотива» из Новосибирска одолели московское «Динамо» в полуфинальном матче Суперкубка России среди мужчин – 2025. Встреча завершилась со счётом 3:1 (21:25, 25:20, 25:13, 30:28).

Суперкубок (м) . 1/2 финала
25 декабря 2025, четверг. 16:00 МСК
Локомотив
Новосибирск
Окончен
3 : 1
Динамо М
Москва
Локомотив: Николов, Мелкозеров, Ожиганов, Бражнюк, Феоктистов, Маркин, Шахбанмирзаев, Бенкович, Лызик, Казаченков, Куркаев, Вишняков, Курбанов, Кривитченко
Динамо М: Власов, Панков, Сапожков, Баранов, Ковалёв, Богдан, Зудин, Жук, Белогорцев, Тюшкевич, Каюмов, Сёмышев, Литвиненко

Во встрече за титул «Локомотив» сразится с победителем матча «Зенит-Казань» — «Зенит» (Санкт-Петербург). Ранее трофей разыгрывался между двумя командами – победителем чемпионата России и обладателем Кубка России, однако в этом году формат был расширен до четырёх клубов.

Казанский «Зенит» является действующим чемпионом России и обладателем Суперкубка-2024. Московское «Динамо» носит звание победителя Кубка России — 2024. «Зенит» из Санкт-Петербурга — серебряный призёр Суперлиги, а «Локомотив» Новосибирск — победитель Кубка России — 2025.

Материалы по теме
Эпичные российские битвы и удивительные чемпионаты мира. 25 моментов 2025 года в волейболе
Эпичные российские битвы и удивительные чемпионаты мира. 25 моментов 2025 года в волейболе
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android