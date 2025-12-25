Скидки
Волейбол

Тренер московского «Динамо» Брянский: оправдываться концентрацией на чемпионате не буду

Тренер московского «Динамо» Брянский: оправдываться концентрацией на чемпионате не буду
Главный тренер московского «Динамо» Константин Брянский прокомментировал результат полуфинального матча Суперкубка-2025 среди мужских команд между московским «Динамо» и новосибирским «Локомотивом». Встреча завершилась со счётом 3:1 (21:25, 25:20, 25:13, 30:28) в пользу клуба из Новосибирска.

Суперкубок (м) . 1/2 финала
25 декабря 2025, четверг. 16:00 МСК
Локомотив
Новосибирск
Окончен
3 : 1
Динамо М
Москва
Локомотив: Николов, Мелкозеров, Ожиганов, Бражнюк, Феоктистов, Маркин, Шахбанмирзаев, Бенкович, Лызик, Казаченков, Куркаев, Вишняков, Курбанов, Кривитченко
Динамо М: Власов, Панков, Сапожков, Баранов, Ковалёв, Богдан, Зудин, Жук, Белогорцев, Тюшкевич, Каюмов, Сёмышев, Литвиненко

«Зеркальный матч. То, что мы сделали в первой партии, «Локомотив» начал делать всё то же самое во второй. Большая нагрузка легла на доигровщиков, нужно было пробивать блок «Локомотива».

Насколько важно было выиграть? Странный вопрос, что значит – насколько важно нам победить. Разумеется, победа важна. Глобально, возможно, чемпионат важнее, но я бы так говорить не стал, мы выходим с настроем победить в каждой игре. Не буду оправдываться тем, что концентрируемся на чемпионате страны. Это будет ложь. Мы приехали и хотели победить. Это 100%.

Для нас каждый кубок, каждое противостояние значимо, ребятам хочется победить. Несмотря на то что мы потеряли в определённый момент игровой ритм, просели, ребята всё равно боролись. Чуть-чуть не хватило забрать сет, кто знает, чем бы закончилась игра. Однако сейчас об этом говорить бессмысленно, «Локомотив» победил и прошёл дальше», – передаёт слова Брянского корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Новости. Волейбол
