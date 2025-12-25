Диагональный «Локомотива» Казаченков отреагировал на выход в финал Суперкубка России

Диагональный «Локомотива» Илья Казаченков поделился впечатлениями после выхода в финал Суперкубка России – 2025. В матче 1/2 финала «Локомотив» обыграл московское «Динамо» со счётом 3:1 (21:25, 25:20, 25:13, 30:28).

«Впечатления – супер, попасть в финал – очень круто. Горжусь парнями, все молодцы. Хорошо, что удалось включиться в игру по полной после первой партии, показать свою игру, проявить бойцовские качества.

В третьей партии мы поймали кураж, а «Динамо» опустило голову, у них мало что получалось, поэтому такой сет. Настраивались на четвёртую партию, она была очень важна, после таких партий соперник, наоборот, играет ещё сильнее, нужно было обязательно её забирать. Самое главное – держать концентрацию, не гореть, потому что мы эти элементы выполняем миллион раз. Всего лишь один розыгрыш, без переживаний», – передаёт слова Казаченкова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.