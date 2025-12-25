Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Диагональный «Локомотива» Казаченков отреагировал на выход в финал Суперкубка России

Диагональный «Локомотива» Казаченков отреагировал на выход в финал Суперкубка России
Комментарии

Диагональный «Локомотива» Илья Казаченков поделился впечатлениями после выхода в финал Суперкубка России – 2025. В матче 1/2 финала «Локомотив» обыграл московское «Динамо» со счётом 3:1 (21:25, 25:20, 25:13, 30:28).

Суперкубок (м) . 1/2 финала
25 декабря 2025, четверг. 16:00 МСК
Локомотив
Новосибирск
Окончен
3 : 1
Динамо М
Москва
Локомотив: Николов, Мелкозеров, Ожиганов, Бражнюк, Феоктистов, Маркин, Шахбанмирзаев, Бенкович, Лызик, Казаченков, Куркаев, Вишняков, Курбанов, Кривитченко
Динамо М: Власов, Панков, Сапожков, Баранов, Ковалёв, Богдан, Зудин, Жук, Белогорцев, Тюшкевич, Каюмов, Сёмышев, Литвиненко

«Впечатления – супер, попасть в финал – очень круто. Горжусь парнями, все молодцы. Хорошо, что удалось включиться в игру по полной после первой партии, показать свою игру, проявить бойцовские качества.

В третьей партии мы поймали кураж, а «Динамо» опустило голову, у них мало что получалось, поэтому такой сет. Настраивались на четвёртую партию, она была очень важна, после таких партий соперник, наоборот, играет ещё сильнее, нужно было обязательно её забирать. Самое главное – держать концентрацию, не гореть, потому что мы эти элементы выполняем миллион раз. Всего лишь один розыгрыш, без переживаний», – передаёт слова Казаченкова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Материалы по теме
Эпичные российские битвы и удивительные чемпионаты мира. 25 моментов 2025 года в волейболе
Эпичные российские битвы и удивительные чемпионаты мира. 25 моментов 2025 года в волейболе
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android