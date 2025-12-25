Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Диагональный «Локомотива» Казаченков высказался о сопернике по Суперкубку России

Диагональный «Локомотива» Казаченков высказался о сопернике по Суперкубку России
Комментарии

Диагональный «Локомотива» Илья Казаченков поделился мнением о сопернике в предстоящем финале Суперкубка России – 2025. Ранее Локомотив вышел в финал, одолев московское «Динамо» со счётом 3:1 (21:25, 25:20, 25:13, 30:28). Вторую путёвку в решающий матч между собой разыграют «Зенит» (Санкт-Петербург) и «Зенит-Казань» (Казань).

Суперкубок (м) . 1/2 финала
25 декабря 2025, четверг. 19:00 МСК
Зенит СПб
Санкт-Петербург
2-я партия
0 : 1
Зенит-Казань
Казань
Зенит СПб: Бабкевич, Тисевич, Шишкин, Динейкин, Гребенников, Черейский, Бочаров, Космин, Пакшин, Уксусов, Дикарев, Эррера, Кобзарь, Шерпетис
Зенит-Казань: Сурмачевский, Вольвич, Абаев, Лабинский, Данани, Романовский, Лубурич, Кононов, Щербинин, Волков, Фёдоров, Енин, Михайлов, Вышников

«Вторую игру будет смотреть тренерский штаб, пойдём отдыхать, восстанавливаться. Соперника пока не знаем, узнаем через несколько часов. Будем готовиться.

Без разницы с кем играть, на самом деле. Это финал, и надо выходить и играть. Кто соперником будет, судьба решит. Суперкубок – это шанс забрать трофей в декабре и уйти на Новый год в хорошем настроении», – передаёт слова Казаченкова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Материалы по теме
Эпичные российские битвы и удивительные чемпионаты мира. 25 моментов 2025 года в волейболе
Эпичные российские битвы и удивительные чемпионаты мира. 25 моментов 2025 года в волейболе
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android