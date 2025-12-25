Диагональный «Локомотива» Казаченков высказался о сопернике по Суперкубку России

Диагональный «Локомотива» Илья Казаченков поделился мнением о сопернике в предстоящем финале Суперкубка России – 2025. Ранее Локомотив вышел в финал, одолев московское «Динамо» со счётом 3:1 (21:25, 25:20, 25:13, 30:28). Вторую путёвку в решающий матч между собой разыграют «Зенит» (Санкт-Петербург) и «Зенит-Казань» (Казань).

«Вторую игру будет смотреть тренерский штаб, пойдём отдыхать, восстанавливаться. Соперника пока не знаем, узнаем через несколько часов. Будем готовиться.

Без разницы с кем играть, на самом деле. Это финал, и надо выходить и играть. Кто соперником будет, судьба решит. Суперкубок – это шанс забрать трофей в декабре и уйти на Новый год в хорошем настроении», – передаёт слова Казаченкова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.