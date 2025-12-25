Игрок «Локомотива» рассказал о поддержке Сэма Деру, который проходит химиотерапию

Игрок новосибирского «Локомотива» Илья Казаченков высказался об одноклубнике Сэме Деру, который проходит химиотерапию. Ранее Локомотив вышел в финал Суперкубка России, одолев московское «Динамо» со счётом 3:1 (21:25, 25:20, 25:13, 30:28). Вторую путёвку в решающий матч между собой разыграют «Зенит» (Санкт-Петербург) и «Зенит-Казань» (Казань).

«Ситуация с Сэмом Деру дала эмоциональный толчок, 100%. На каждую игру берём его футболку, он всегда с нами. И если не телом, физически, то хотя бы мысленно. В чате всегда пишет слова поддержки перед каждой игрой, и в том числе эта победа была для него.

Соперника было легче настроить, мобилизация после провальных партий идёт мгновенно, а нам надо было держать концентрацию», – передаёт слова Казаченкова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.