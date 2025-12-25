Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Игрок «Локомотива» рассказал о поддержке Сэма Деру, который проходит химиотерапию

Игрок «Локомотива» рассказал о поддержке Сэма Деру, который проходит химиотерапию
Комментарии

Игрок новосибирского «Локомотива» Илья Казаченков высказался об одноклубнике Сэме Деру, который проходит химиотерапию. Ранее Локомотив вышел в финал Суперкубка России, одолев московское «Динамо» со счётом 3:1 (21:25, 25:20, 25:13, 30:28). Вторую путёвку в решающий матч между собой разыграют «Зенит» (Санкт-Петербург) и «Зенит-Казань» (Казань).

«Ситуация с Сэмом Деру дала эмоциональный толчок, 100%. На каждую игру берём его футболку, он всегда с нами. И если не телом, физически, то хотя бы мысленно. В чате всегда пишет слова поддержки перед каждой игрой, и в том числе эта победа была для него.

Соперника было легче настроить, мобилизация после провальных партий идёт мгновенно, а нам надо было держать концентрацию», – передаёт слова Казаченкова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Материалы по теме
Эпичные российские битвы и удивительные чемпионаты мира. 25 моментов 2025 года в волейболе
Эпичные российские битвы и удивительные чемпионаты мира. 25 моментов 2025 года в волейболе
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android