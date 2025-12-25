«Зенит-Казань» в пяти сетах вырвал победу у «Зенита» СПб в полуфинале Суперкубка России

Сегодня, 25 декабря, волейболисты «Зенита-Казань» в пяти сетах одолели «Зенит» из Санкт-Петербурга в полуфинальном матче Суперкубка России среди мужчин – 2025. Встреча завершилась со счётом 3:2 (25:20, 25:17, 18:25, 23:25, 15:12).

Во встрече за титул «Зенит-Казань» сразится с новосибирским «Локомотивом». Ранее трофей разыгрывался между двумя командами – победителем чемпионата России и обладателем Кубка России, однако в этом году формат был расширен до четырёх клубов.

Казанский «Зенит» является действующим чемпионом России и обладателем Суперкубка-2024. Московское «Динамо» носит звание победителя Кубка России — 2024. «Зенит» из Санкт-Петербурга — серебряный призёр Суперлиги, а «Локомотив» Новосибирск — победитель Кубка России — 2025.