Алекно: команда хочет, но пока не получается победить, «Зенит-Казань» сильнее
Главный тренер петербургского «Зенита» Владимир Алекно оценил игру команды в матче с «Зенитом-Казань» в полуфинале Суперкубка России по волейболу. Встреча завершилась со счётом 3:2 (25:20, 25:17, 18:25, 23:25, 15:12) в пользу казанской команды.
Суперкубок (м) . 1/2 финала
25 декабря 2025, четверг. 19:00 МСК
Зенит СПб
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 3
Зенит-Казань
Казань
Зенит СПб: Бабкевич, Тисевич, Шишкин, Динейкин, Гребенников, Черейский, Бочаров, Космин, Пакшин, Уксусов, Дикарев, Эррера, Кобзарь, Шерпетис
Зенит-Казань: Сурмачевский, Вольвич, Абаев, Лабинский, Данани, Романовский, Лубурич, Кононов, Щербинин, Волков, Фёдоров, Енин, Михайлов, Вышников
«На сегодня «Зенит-Казань» сильнее. Надо признать, сильнее на три очка. Но есть же манера победы, манера проигрыша. За сегодняшний проигрыш не стыдно. При двух разгромных двух партиях, я уже говорил до этого, есть стержень команды.
У кого-то что-то получилось, у кого-то – нет, но есть команда, команда «Зенит» из Санкт-Петербурга, которая бьётся. Бьётся, хочет побеждать, выигрывать. Пока не получается, пока «Зенит-Казань» сильнее», – передаёт слова Алекно корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
Комментарии
