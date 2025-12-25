Определились финалисты мужского Суперкубка по волейболу

Сегодня, 25 декабря, состоялись полуфинальные матчи Суперкубка России среди мужчин – 2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с финалистами турнира.

Во встрече за титул «Зенит-Казань» сразится с новосибирским «Локомотивом». Ранее трофей разыгрывался между двумя командами – победителем чемпионата России и обладателем Кубка России, однако в этом году формат был расширен до четырёх клубов.

Казанский «Зенит» является действующим чемпионом России и обладателем Суперкубка-2024. Московское «Динамо» носит звание победителя Кубка России — 2024. «Зенит» из Санкт-Петербурга — серебряный призёр Суперлиги, а «Локомотив» Новосибирск — победитель Кубка России — 2025.