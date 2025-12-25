Скидки
Результаты матчей мужского Суперкубка по волейболу 25 декабря
Сегодня, 25 декабря, состоялись полуфинальные встречи Суперкубка России среди мужчин – 2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня турнира.

Волейбол. Суперкубок-2025, мужчины. Полуфинал. Результаты матчей 25 декабря:

«Локомотив» (Новосибирск) — «Динамо» (Москва) — 3:1 (21:25, 25:20, 25:13, 30:28);

«Зенит» (Казань) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 3:2 (25:20, 25:17, 18:25, 23:25, 15:12).

Во встрече за титул «Локомотив» сразится с победителем матча «Зенит-Казань» — «Зенит» (Санкт-Петербург). Ранее трофей разыгрывался между двумя командами – победителем чемпионата России и обладателем Кубка России, однако в этом году формат был расширен до четырёх клубов.

Казанский «Зенит» является действующим чемпионом России и обладателем Суперкубка-2024. Московское «Динамо» носит звание победителя Кубка России — 2024. «Зенит» из Санкт-Петербурга — серебряный призёр Суперлиги, а «Локомотив» Новосибирск — победитель Кубка России — 2025.

