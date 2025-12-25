Скидки
Связующий «Зенита-Казань» Абаев отреагировал на победу в полуфинале Суперкубка России

Связующий «Зенита-Казань» Абаев отреагировал на победу в полуфинале Суперкубка России
Комментарии

Связующий «Зенита-Казань» Константин Абаев оценил игру команды в матче с «Зенитом» из Санкт-Петербурга в полуфинале Суперкубка России по волейболу. Встреча завершилась со счётом 3:2 (25:20, 25:17, 18:25, 23:25, 15:12) в пользу казанской команды.

Суперкубок (м) . 1/2 финала
25 декабря 2025, четверг. 19:00 МСК
Зенит СПб
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 3
Зенит-Казань
Казань
Зенит СПб: Бабкевич, Тисевич, Шишкин, Динейкин, Гребенников, Черейский, Бочаров, Космин, Пакшин, Уксусов, Дикарев, Эррера, Кобзарь, Шерпетис
Зенит-Казань: Сурмачевский, Вольвич, Абаев, Лабинский, Данани, Романовский, Лубурич, Кононов, Щербинин, Волков, Фёдоров, Енин, Михайлов, Вышников

«Классная игра, хорошо, что победили. Делали почти всё хорошо, только вот в третьей-четвёртой партии почти не подавали. В третьей раз пять сетку пробили, в четвёртой – чуть побольше, но всё равно были в каком-то нервозном состоянии. Хотя должны были ожидать, что просто не будет. У них команда высокого класса, у них мастеровитые ребята играют, показывают хороший волейбол. Мы рады, теперь восстановление, будем готовиться к следующему матчу.

Может быть, чуть подрасслабились. Всё так катилось хорошо, а в моменте, когда нам начали противопоставлять что-то, чуть потерялись, как что делать, почему-то начали удивляться игре соперника. Чуть переждали, можно было не затягивать матч в четвёртую и пятую партии, возможно, но главное – победили. Важна психология, новый мяч – новая игра, стараемся держаться такой философии, каждая партия, каждый розыгрыш – всё сначала.

Переворачиваем лист и идём дальше. В пятой партии решают уже нервы, у кого-то – прочнее, кто-то в последний момент делает полезное действие на матчболе. У меня тоже были нервы, но успел вовремя перенастроиться, ребята помогли», – передаёт слова Абаева корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Новости. Волейбол
