Волейболист Абаев: мне 26 лет, как говорится, пописал — восстановился

Волейболист Константин Абаев, выступающий за «Зенит-Казань», рассказал, насколько тяжело ему будет восстановиться перед финальной встречей Суперкубка России – 2025 с новосибирским «Локомотивом».

«Надеюсь будет хороший матч, будем готовиться, будем стараться. Тем более моя бывшая команда, многих ребят там знаю, ценю их и уважаю. Будем стараться. Важнее всего – победа. Преимущество у «Локомотива» за счёт раннего матча?

Может быть. Но мне 26 лет, я, как говорится, пописал – восстановился. Посмотрим. У нас будет потрачено много сил на восстановление, будем готовиться», – передаёт слова Абаева корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.