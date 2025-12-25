Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Волейболист Абаев: мне 26 лет, как говорится, пописал — восстановился

Волейболист Абаев: мне 26 лет, как говорится, пописал — восстановился
Комментарии

Волейболист Константин Абаев, выступающий за «Зенит-Казань», рассказал, насколько тяжело ему будет восстановиться перед финальной встречей Суперкубка России – 2025 с новосибирским «Локомотивом».

«Надеюсь будет хороший матч, будем готовиться, будем стараться. Тем более моя бывшая команда, многих ребят там знаю, ценю их и уважаю. Будем стараться. Важнее всего – победа. Преимущество у «Локомотива» за счёт раннего матча?

Может быть. Но мне 26 лет, я, как говорится, пописал – восстановился. Посмотрим. У нас будет потрачено много сил на восстановление, будем готовиться», – передаёт слова Абаева корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Материалы по теме
Эпичные российские битвы и удивительные чемпионаты мира. 25 моментов 2025 года в волейболе
Эпичные российские битвы и удивительные чемпионаты мира. 25 моментов 2025 года в волейболе
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android