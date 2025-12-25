Скидки
Вербов отреагировал на выход в финал Суперкубка и победу над командой Алекно

Главный тренер «Зенита-Казань» Алексей Вербов оценил игру команды в матче с «Зенитом» из Санкт-Петербурга в полуфинале Суперкубка России по волейболу. Встреча завершилась со счётом 3:2 (25:20, 25:17, 18:25, 23:25, 15:12) в пользу казанской команды.

Суперкубок (м) . 1/2 финала
25 декабря 2025, четверг. 19:00 МСК
Зенит СПб
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 3
Зенит-Казань
Казань
Зенит СПб: Бабкевич, Тисевич, Шишкин, Динейкин, Гребенников, Черейский, Бочаров, Космин, Пакшин, Уксусов, Дикарев, Эррера, Кобзарь, Шерпетис
Зенит-Казань: Сурмачевский, Вольвич, Абаев, Лабинский, Данани, Романовский, Лубурич, Кононов, Щербинин, Волков, Фёдоров, Енин, Михайлов, Вышников

«Эмоций вообще не осталось. Думаю, что этот матч и эти соперники заслуживали такой игры, заслуживали решить всё в концовках, кто достоин финала. Сегодня удача нам немного благоволила. Как будто бы всё очень чётко, первые две партии мы играли очень хорошо, не дали поднять головы Петербургу, а третью-четвёртую, наоборот, сбавили обороты, а соперник добавил. Так часто происходит, когда счёт 0:2, команда активизируется. Всё-таки они дома играют, это тоже давит, не могли играть свободно, а когда раскрепостились – нам стало сложнее.

Физически, есть ощущение, в третьей партии мы то ли побежали выигрывать вместо того, чтобы просто играть в волейбол, стали допускать такие ошибки, пять ошибок на подаче. Причём я понимаю, если мы подаём на скорость, а когда ошибаемся обрезами, в аут, мягкой подачей – это был шаг назад, Питер почувствовал слабость, сделал два шага вперёд. Сами дали им веру, что они могут сегодня победить. Рад, что, несмотря на все эти сложности, в пятой партии удалось одержать верх, но это маленький шаг, завтра ждёт не менее серьёзный соперник», – передаёт слова Вербова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

