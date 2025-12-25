Скидки
Главная Волейбол Новости

Вербов: слово «усталость» в финале Суперкубка отойдёт на второй план

Главный тренер «Зенита-Казань» Алексей Вербов поделился ожиданиями от финала Суперкубка России по волейболу. В матче за титул его подопечные сыграют с «Локомотивом» из Новосибирска.

Суперкубок (м) . Финал
26 декабря 2025, пятница. 19:30 МСК
Локомотив
Новосибирск
Не начался
Зенит-Казань
Казань
«Мы угадали с подготовкой, перенесли встречу чемпионата, времени на подготовку было чуть больше. Переживал, что Питер сыграл хороший матч с Новосибирском три дня назад, они на игровом ритме, но первые две партии показали, что мы свежие. Чуть-чуть сдали, не должны допускать вольностей и давать шансы сопернику.

Я это отношу к заслугам Питера, однако и нам надо это проанализировать. Слово «усталость» в финале отойдёт на второй план, один матч – надо выложиться, идти в новогодние праздники. Хотя у нас не так много времени будет на отдых, матч с «Динамо» 5 января – принципиальный в чемпионате, между первым и вторым местом», – передаёт слова Вербова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

