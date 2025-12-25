Гребенников: хорошо что нет матча за третье место в Суперкубке, самое главное — это первое

Либеро «Зенита» (Санкт-Петербург) Женя Гребенников прокомментировал проигрыш в полуфинальном матче Суперкубка России – 2025 с «Зенитом-Казань». Клуб из Санкт-Петербурга потерпел поражение со счётом 2:3 (20:25, 17:25, 25:18, 25:23, 12:15).

«К сожалению, не вошли в игру в первых двух партиях. У казанского «Зенита» хорошая организация игры, блок-защита. Не смогли пробить их игру, была большая разница, но мы вернулись, отдали всё, что у нас было. Перевели матч в тай-брейк, жалко, что не начали, как хотели.

Относились к матчам как к обычному турниру, довольны, что в Питере, это для нас удобно. Красивая арена, наши болельщики. Жалко, что без финала, но это спорт. То, что мы организуем финал, не означает, что обязательно должны выиграть или быть в финале. Хорошо, что вернулись и бились до конца, но на тай-брейке немного не хватило. Три очка, грустно, однако «Зенит-Казань» сегодня сильнее.

Встречи за третье место тут нет, и хорошо. Мне всё равно, на самом деле, третье место, четвёртое, второе… Самое главное – это первое», – передаёт слова Гребенникова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.