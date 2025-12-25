Вербов: «Локомотив» — как криптонит для нас? У нас нет никакого криптонита

Главный тренер «Зенита-Казань» Алексей Вербов оценил соперника по предстоящему финалу Суперкубка России – 2025 новосибирский «Локомотив».

«Локомотив» уже не раз доказывал, что хорошо играет все эти кубковые турниры, самое главное – восстановиться, перевести дух. Кто лучше восстановится, кто будет чуть свежее, у того будет больше шансов на победу.

Я уже говорил, что некорректно говорить о проблемах казанского «Зенита» в краткосрочных турнирах, три раза мы побеждали в Кубке России. Не выиграли только в прошлом году. Не понимаю эти вопросы, не знаю даже, как на них отвечать. И Суперкубок выигрывали. «Локомотив» как криптонит? Нет для нас никакого криптонита. Ни у нас, ни у них.

Это будет финальный матч, кто будет лучше готов биться за каждый мяч, кто будет помогать друг другу, какая команда будет сильнее – та и победит. Больше сказать нечего. Чудес не бывает – лучшие победят», – передаёт слова Вербова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.