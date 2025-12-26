«Зенит-Казань» — «Локомотив»: во сколько начало финала Суперкубка России, где смотреть

Сегодня, 26 декабря, в Санкт-Петербурге состоится финальный матч розыгрыша Суперкубка России – 2025 по волейболу среди мужских команд. За чемпионский титул поборются «Зенит-Казань» и новосибирский «Локомотив». Начало матча запланировано на 19:30 мск.

Посмотреть трансляцию финального матча Суперкубка России — 2025 «Зенит-Казань» — «Локомотив» можно на канале «Матч ТВ». Начало трансляции запланировано на 19:00 мск.

В полуфинальных матчах волейболисты клуба «Зенит-Казань» обыграли «Зенит» из Санкт-Петербурга со счётом 3:2 (25:20, 25:17, 18:25, 23:25, 15:12), а «Локомотив» оказался сильнее московского «Динамо» — 3:1 (21:25, 25:20, 25:13, 30:28).

Казанский «Зенит» является действующим чемпионом России и обладателем Суперкубка-2024. Московское «Динамо» носит звание победителя Кубка России — 2024. «Зенит» из Санкт-Петербурга — серебряный призёр Суперлиги, а новосибирский «Локомотив» — победитель Кубка России — 2025.