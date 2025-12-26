Расписание матчей мужской Суперлиги по волейболу на 26 декабря

Сегодня, 26 декабря, продолжится розыгрыш предварительного этапа мужской волейбольной Суперлиги-2025/2026. В рамках игрового дня пройдут три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига-2025/2026, мужчины. Расписание матчей 26 декабря (время московское):

18:30. «Динамо-Урал» Уфа – «Енисей» Красноярск.

18:30. «Оренбуржье» Оренбург – «Динамо-ЛО» Ленинградская область.

19:00. «Газпром-Югра» Сургут – «Горький» Нижний Новгород.

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).