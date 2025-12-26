Расписание матчей женской Суперлиги по волейболу на 26 декабря

Сегодня, 26 декабря, пройдут три матча 15-го тура предварительного этапа женской волейбольной Суперлиги-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига-2025/2026, женщины, 15-й тур. Расписание матчей 26 декабря (время московское):

15:30. «Протон» Саратов – «Динамо-Метар» Челябинск;

19:00. «Динамо» Краснодар – «Динамо» Москва;

19:00. «Тулица» Тула – «Локомотив» Калининград.

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. В турнире принимают участие 14 команд, среди которых есть и белорусский клуб «Минчанка». Действующим чемпионом России является калининградский «Локомотив».