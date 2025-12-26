Результаты матчей мужской Суперлиги по волейболу 26 декабря

Сегодня, 26 декабря, продолжился розыгрыш предварительного этапа мужской волейбольной Суперлиги-2025/2026. В рамках игрового дня состоялись три матча 15-го тура. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига-2025/2026, мужчины. Результаты матчей 26 декабря

«Динамо-Урал» (Уфа) — «Енисей» (Красноярск) — 3:1 (25:19, 25:23, 22:25, 25:23);

«Оренбуржье» (Оренбург) — «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) — 2:3 (21:25, 22:25, 25:18, 25:22, 10:15);

«Газпром-Югра» (Сургут) — «Горький» (Нижний Новгород) — 2:3 (20:25, 25:19, 23:25, 25:23, 12:15).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим победителем Суперлиги является «Зенит-Казань» (Казань).