Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Московское «Динамо» обыграло «Динамо» Краснодар в матче женской Суперлиги

Московское «Динамо» обыграло «Динамо» Краснодар в матче женской Суперлиги
Комментарии

Женский волейбольный клуб «Динамо» Москва обыграл «Динамо» из Краснодара в матче 15-го тура в рамках Суперлиги. Встреча, которая прошла в Краснодаре, завершилась победой гостей со счётом 3:1 (22:25, 25:19, 26:24, 25:23).

Суперлига — предварительный этап (ж) . 15-й тур
26 декабря 2025, пятница. 19:00 МСК
Динамо Кр
Краснодар
Окончен
1 : 3
Динамо М
Москва
Динамо Кр: Слаутина, Боговская, Шубина, Лабзина, Шелепенькина, Курносова, Синицына, Ежак, Евдокимова, Коренчук, Выголовская, Кабанская, Гончарова, Симоненко, Воробьёва, Мусинская, Чаус, Жукова
Динамо М: Лазарева, Чирович, Чернова, Купряшкина, Пушина, Солодова, Смеленко, Гончарова, Лукьянова, Капустина, Маршавина, Акопова, Сикачёва, Шевчук, Манжосова, Подкопаева, Синицына

После 15 игр московское «Динамо», набрав 27 очков, занимает в турнирной таблице пятое место. Краснодарское «Динамо» располагается на 12-м месте с девятью очками.

Следующим соперником клуба из Москвы станет «Тулица» из Тульской области. «Динамо» Краснодар сыграет с «Динамо-Ак Барс» из Казани.

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. В турнире принимают участие 14 команд, среди которых есть и белорусский клуб «Минчанка». Действующим чемпионом России является калининградский «Локомотив».

Календарь женской Суперлиги
Турнирная таблица женской Суперлиги
Материалы по теме
Эпичные российские битвы и удивительные чемпионаты мира. 25 моментов 2025 года в волейболе
Эпичные российские битвы и удивительные чемпионаты мира. 25 моментов 2025 года в волейболе
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android