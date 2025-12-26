Московское «Динамо» обыграло «Динамо» Краснодар в матче женской Суперлиги

Женский волейбольный клуб «Динамо» Москва обыграл «Динамо» из Краснодара в матче 15-го тура в рамках Суперлиги. Встреча, которая прошла в Краснодаре, завершилась победой гостей со счётом 3:1 (22:25, 25:19, 26:24, 25:23).

После 15 игр московское «Динамо», набрав 27 очков, занимает в турнирной таблице пятое место. Краснодарское «Динамо» располагается на 12-м месте с девятью очками.

Следующим соперником клуба из Москвы станет «Тулица» из Тульской области. «Динамо» Краснодар сыграет с «Динамо-Ак Барс» из Казани.

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. В турнире принимают участие 14 команд, среди которых есть и белорусский клуб «Минчанка». Действующим чемпионом России является калининградский «Локомотив».