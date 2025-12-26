Казанский «Зенит» стал обладателем Суперкубка-2025 среди мужчин

Мужской волейбольный клуб «Зенит» Казань выиграл Суперкубок-2025. В финале турнира волейболисты казанского клуба встретились с новосибирским «Локомотивом», над которым одержали победу со счётом 3:1 (25:19, 25:17, 23:25, 25:21). Это стало третьей подряд победой в Суперкубке для казанского клуба.

В полуфинальных матчах волейболисты клуба «Зенит-Казань» обыграли «Зенит» из Санкт-Петербурга со счётом 3:2 (25:20, 25:17, 18:25, 23:25, 15:12), а «Локомотив» оказался сильнее московского «Динамо» — 3:1 (21:25, 25:20, 25:13, 30:28).

Казанский «Зенит» является действующим чемпионом России и обладателем Суперкубка-2024. Московское «Динамо» носит звание победителя Кубка России — 2024. «Зенит» из Санкт-Петербурга — серебряный призёр Суперлиги, а новосибирский «Локомотив» — победитель Кубка России — 2025.