Волейбол

Казанский «Зенит» стал обладателем Суперкубка-2025 среди мужчин



Мужской волейбольный клуб «Зенит» Казань выиграл Суперкубок-2025. В финале турнира волейболисты казанского клуба встретились с новосибирским «Локомотивом», над которым одержали победу со счётом 3:1 (25:19, 25:17, 23:25, 25:21). Это стало третьей подряд победой в Суперкубке для казанского клуба.

Суперкубок (м) . Финал
26 декабря 2025, пятница. 19:30 МСК
Локомотив
Новосибирск
4-я партия
1 : 2
Зенит-Казань
Казань
Локомотив: Николов, Мелкозеров, Ожиганов, Бражнюк, Николаев, Деру, Феоктистов, Маркин, Шахбанмирзаев, Бенкович, Широков, Гуляев, Драгунов, Лызик, Казаченков, Вылков, Куркаев, Вишняков, Курбанов, Кривитченко
Зенит-Казань: Сурмачевский, Вольвич, Абаев, Лабинский, Данани, Романовский, Лубурич, Кононов, Щербинин, Волков, Фёдоров, Енин, Михайлов, Вышников, Граханцев, Бехтерев, Шелепа

В полуфинальных матчах волейболисты клуба «Зенит-Казань» обыграли «Зенит» из Санкт-Петербурга со счётом 3:2 (25:20, 25:17, 18:25, 23:25, 15:12), а «Локомотив» оказался сильнее московского «Динамо» — 3:1 (21:25, 25:20, 25:13, 30:28).

Казанский «Зенит» является действующим чемпионом России и обладателем Суперкубка-2024. Московское «Динамо» носит звание победителя Кубка России — 2024. «Зенит» из Санкт-Петербурга — серебряный призёр Суперлиги, а новосибирский «Локомотив» — победитель Кубка России — 2025.

Турнирная таблица Суперкубка
Эпичные российские битвы и удивительные чемпионаты мира. 25 моментов 2025 года в волейболе
Эпичные российские битвы и удивительные чемпионаты мира. 25 моментов 2025 года в волейболе
