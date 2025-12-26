«Тулица» обыграла калининградский «Локомотив» в матче 15-го тура Суперлиги

Женский волейбольный клуб «Тулица» из Тульской области обыграл «Локомотив» из Калининградской области в матче 15-го тура Суперлиги. Встреча прошла в Туле и завершилась победой хозяев со счётом 3:1 (25:21, 22:25, 28:26, 25:21).

После 15 игр «Тулица» занимает в турнирной таблице седьмое место, набрав 22 очка. Калининградский «Локомотив» находится на четвёртом месте, в активе клуба 27 очков.

Следующим соперником тульского клуба станет московское «Динамо». Калининградский «Локомотив» сыграет с «Енисеем» из Красноярска.

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. В турнире принимают участие 14 команд, среди которых есть и белорусский клуб «Минчанка». Действующим чемпионом России является калининградский «Локомотив».