Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

«Тулица» обыграла калининградский «Локомотив» в матче 15-го тура Суперлиги

«Тулица» обыграла калининградский «Локомотив» в матче 15-го тура Суперлиги
Комментарии

Женский волейбольный клуб «Тулица» из Тульской области обыграл «Локомотив» из Калининградской области в матче 15-го тура Суперлиги. Встреча прошла в Туле и завершилась победой хозяев со счётом 3:1 (25:21, 22:25, 28:26, 25:21).

Суперлига — предварительный этап (ж) . 15-й тур
26 декабря 2025, пятница. 19:00 МСК
Тулица
Тульская область
Окончен
3 : 1
Локомотив К
Калининградская область
Тулица: Багрянцева, Синицкая, Станкевичуте, Лебедкина, Чернышева, Перович, Распутная, Прасолова, Ахметова, Полякова, Мамедова, Родригес, Някина, Ахмедова, Симонова, Сокольчик, Скворцова, Сидорова
Локомотив К: Любушкина, Пипунырова, Киселёва, Костюкевич, Беликова, Зайцева, Воронкова, Насименто, Пирайнен, Дмитриева, Костючик, Анненко, Лазарева, Аслямова, Фабер, Капралова, Погорельченко, Ларина, Броникова, Карасёва, Картаева

После 15 игр «Тулица» занимает в турнирной таблице седьмое место, набрав 22 очка. Калининградский «Локомотив» находится на четвёртом месте, в активе клуба 27 очков.

Следующим соперником тульского клуба станет московское «Динамо». Калининградский «Локомотив» сыграет с «Енисеем» из Красноярска.

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. В турнире принимают участие 14 команд, среди которых есть и белорусский клуб «Минчанка». Действующим чемпионом России является калининградский «Локомотив».

Календарь женской Суперлиги
Турнирная таблица женской Суперлиги
Материалы по теме
Эпичные российские битвы и удивительные чемпионаты мира. 25 моментов 2025 года в волейболе
Эпичные российские битвы и удивительные чемпионаты мира. 25 моментов 2025 года в волейболе
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android