Казанский «Зенит» выиграл третий Суперкубок России подряд и 11-й в истории

Для мужского волейбольного клуба «Зенит» Казань победа в Суперкубке России в 2025 году стала третьей подряд на этом турнире. В минувшем финале казанский клуб под руководством Алексея Вербова обыграл новосибирский «Локомотив» со счётом 3:1 (25:19, 25:17, 23:25, 25:21).

Также это стало суммарно 11-й победой «Зенита» в Суперкубке России. Впервые команда выиграла данный трофей в 2010 году. Казанский клуб продолжает удерживать лидерство по количеству побед в Суперкубках.

«Зенит» начал серию из трёх побед в Суперкубке 2023 году, оказавшись в финальном матче сильнее московского «Динамо» и одержав сухую победу со счётом 3:0. В 2024 году в финале встретились те же соперники. «Зенит» вновь одолел «Динамо» с таким же счётом 3:0.

Ранее трофей разыгрывался между двумя командами – победителем чемпионата России и обладателем Кубка России, однако в этом году формат был расширен до четырёх клубов.