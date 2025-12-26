Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Казанский «Зенит» выиграл третий Суперкубок России подряд и 11-й в истории

Казанский «Зенит» выиграл третий Суперкубок России подряд и 11-й в истории
Комментарии

Для мужского волейбольного клуба «Зенит» Казань победа в Суперкубке России в 2025 году стала третьей подряд на этом турнире. В минувшем финале казанский клуб под руководством Алексея Вербова обыграл новосибирский «Локомотив» со счётом 3:1 (25:19, 25:17, 23:25, 25:21).

Также это стало суммарно 11-й победой «Зенита» в Суперкубке России. Впервые команда выиграла данный трофей в 2010 году. Казанский клуб продолжает удерживать лидерство по количеству побед в Суперкубках.

Суперкубок (м) . Финал
26 декабря 2025, пятница. 19:30 МСК
Локомотив
Новосибирск
4-я партия
1 : 2
Зенит-Казань
Казань
Локомотив: Николов, Мелкозеров, Ожиганов, Бражнюк, Николаев, Деру, Феоктистов, Маркин, Шахбанмирзаев, Бенкович, Широков, Гуляев, Драгунов, Лызик, Казаченков, Вылков, Куркаев, Вишняков, Курбанов, Кривитченко
Зенит-Казань: Сурмачевский, Вольвич, Абаев, Лабинский, Данани, Романовский, Лубурич, Кононов, Щербинин, Волков, Фёдоров, Енин, Михайлов, Вышников, Граханцев, Бехтерев, Шелепа

«Зенит» начал серию из трёх побед в Суперкубке 2023 году, оказавшись в финальном матче сильнее московского «Динамо» и одержав сухую победу со счётом 3:0. В 2024 году в финале встретились те же соперники. «Зенит» вновь одолел «Динамо» с таким же счётом 3:0.

Ранее трофей разыгрывался между двумя командами – победителем чемпионата России и обладателем Кубка России, однако в этом году формат был расширен до четырёх клубов.

Материалы по теме
Эпичные российские битвы и удивительные чемпионаты мира. 25 моментов 2025 года в волейболе
Эпичные российские битвы и удивительные чемпионаты мира. 25 моментов 2025 года в волейболе
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android