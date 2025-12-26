Результаты матчей женской Суперлиги по волейболу 26 декабря

Сегодня, 26 декабря, состоялись три матча 15-го тура женской волейбольной Суперлиги-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Женская Суперлига-2025/2026, 15-й тур. Результаты матчей 26 декабря:

«Протон» (Саратов) — «Динамо-Метар» (Челябинск) — 1:3 (25:23, 25:27, 17:25, 22:25);

«Динамо» (Краснодар) — «Динамо» (Москва) — 1:3 (25:22, 19:25, 24:26, 23:25);

«Тулица» (Тульская область) — «Локомотив» (Калининградская область) — 3:1 (25:21, 22:25, 28:26, 25:21).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. В турнире принимают участие 14 команд, среди которых есть и белорусский клуб «Минчанка». Действующим чемпионом России является калининградский волейбольный клуб «Локомотив».