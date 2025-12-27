Расписание матчей мужской Суперлиги по волейболу на 27 декабря

Сегодня, 27 декабря, продолжится розыгрыш предварительного этапа мужской волейбольной Суперлиги-2025/2026. В рамках игрового дня пройдёт один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием очередного игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига-2025/2026, мужчины. Расписание матчей 27 декабря (время московское):

16:00. «Факел Ямал» Новый Уренгой — МГТУ Москва.

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).