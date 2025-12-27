Расписание матчей женской Суперлиги по волейболу на 27 декабря

Сегодня, 27 декабря, пройдут два матча 15-го тура предварительного этапа женской волейбольной Суперлиги-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига-2025/2026, женщины, 15-й тур. Расписание матчей 27 декабря (время московское):

12:00. «Енисей» Красноярск — Минчанка Минск;

19:00. «Заречье-Одинцово» Московская область — «Уралочка-НТМК» Свердловская область.

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. В турнире принимают участие 14 команд, среди которых есть и белорусский клуб «Минчанка». Действующим чемпионом России является калининградский «Локомотив».