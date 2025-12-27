Константин Лесик высказался о победе казанского «Зенита» в Суперкубке-2025

Главный тренер команды «Белогорье-3» Константин Лесик ответил, за счёт чего «Зенит» из Казани выиграл Суперкубок-2025. В финале турнира волейболисты казанского клуба встретились с новосибирским «Локомотивом», над которым одержали победу со счётом 3:1 (25:19, 25:17, 23:25, 25:21).

— За счёт чего «Зениту-Казань» удалось обыграть «Локомотив» в Суперкубке?

— У «Зенита» хорошие крайние игроки: Михайлов, Волков и Лабинский. Ни для кого не секрет, что у Казани крайние нападающие должны бить по пальцам и забивать. Поэтому они с краёв переиграли новосибирцев. У «Локо» бились только Казаченков и Курбанов.

— Почему «Зенит» выглядел свежее, хотя у «Локо» было больше времени на восстановление, и сил новосибирцы в полуфинале потратили меньше?

— Есть такая практика: для того чтобы подвести команду к двум игровым дням подряд, её нужно посадить под большую нагрузку. И я уверен на 100%, что Пламен сделал именно это, когда 21 декабря пожертвовал игрой чемпионата с питерским «Зенитом». Тогда команда из Санкт-Петербурга выиграла довольно уверенно и легко. А «Локомотив» вышел на свой пик как раз к матчу с московским «Динамо». Там новосибирцы действительно выглядели хорошо и свежо. Это то, что я знаю из своей практики. Так, например, раньше готовилось «Белогорье», когда играть предстояло два матча.

— Неужели «Локомотив» настолько зависит от Сэма Деру?

— Да, Сэм — это ключевой игрок «Локомотива», который был основным. Но сложилась такая жизненная ситуация. И в данный момент у них нет полноценной замены, нет игрока, который мог бы тянуть команду в игре за медали. Вчера выходили третий и четвёртый доигровщики — Маркин и Феоктистов. К сожалению, это не те игроки, которые готовы играть за медали. Приёма – нет, стояли ради подачи. Это и сам Пламен говорил. Поэтому, увы, если не будет у них доигровщика, то даже с Мони и Казаченковым, которые показывают феноменальные цифры, они не смогут побороться за высокие места, — сказал Лесик в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.