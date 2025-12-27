Скидки
Лесик: волейбол у Михайлова на первом месте, на втором — уже семья

Лесик: волейбол у Михайлова на первом месте, на втором — уже семья
Главный тренер команды «Белогорье-3» Константин Лесик высказался о карьере диагонального казанского «Зенита» Максима Михайлова.

«Максим Михайлов — Терминатор. Я это и сам знаю, играл с ним. Мы вместе выиграли чемпионаты Европы и мира по молодёжи. Максим очень ответственно подходит к делу. У него есть режим, он следит за питанием. И у него есть волейбол, который он любит. Уверен, волейбол у Макса на первом месте, на втором — уже семья. Он всегда приходит первым в зал и уходит последним. Тем более ему уже не 18 лет, поэтому он из года в год тщательно следит за своим здоровьем и физическим состоянием», — сказал Лесик в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.

