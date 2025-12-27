Экс-волейболист «Белогорья» Константин Лесик оценил формат Суперкубка-2025

Главный тренер команды «Белогорье-3» Константин Лесик высказался о формате Суперкубка-2025, в котором приняли участие сразу четыре команды. В финале турнира волейболисты казанского клуба встретились с новосибирским «Локомотивом», над которым одержали победу со счётом 3:1 (25:19, 25:17, 23:25, 25:21).

— Константин, вы участвовали в розыгрыше Суперкубка, который тогда состоял из одного матча. Как вам новый формат в виде «Финала четырёх»?

— Раньше Суперкубок был первым туром в чемпионате. Но и новый формат «Финала четырёх» имеет право на существование. Он чем-то напоминает финал Кубка России, когда матчи проводились перед Новым годом, там раньше призовые места гарантировали места в еврокубках. К сожалению, сейчас еврокубков нет, — сказал Лесик в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.