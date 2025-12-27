Скидки
Экс-волейболист «Белогорья» Константин Лесик оценил формат Суперкубка-2025

Экс-волейболист «Белогорья» Константин Лесик оценил формат Суперкубка-2025
Комментарии

Главный тренер команды «Белогорье-3» Константин Лесик высказался о формате Суперкубка-2025, в котором приняли участие сразу четыре команды. В финале турнира волейболисты казанского клуба встретились с новосибирским «Локомотивом», над которым одержали победу со счётом 3:1 (25:19, 25:17, 23:25, 25:21).

Суперкубок (м) . Финал
26 декабря 2025, пятница. 19:30 МСК
Локомотив
Новосибирск
Окончен
1 : 3
Зенит-Казань
Казань
Локомотив: Николов, Мелкозеров, Ожиганов, Бражнюк, Феоктистов, Маркин, Шахбанмирзаев, Бенкович, Лызик, Казаченков, Куркаев, Вишняков, Курбанов, Кривитченко
Зенит-Казань: Сурмачевский, Вольвич, Абаев, Лабинский, Данани, Романовский, Лубурич, Кононов, Щербинин, Волков, Фёдоров, Енин, Михайлов, Вышников

— Константин, вы участвовали в розыгрыше Суперкубка, который тогда состоял из одного матча. Как вам новый формат в виде «Финала четырёх»?
— Раньше Суперкубок был первым туром в чемпионате. Но и новый формат «Финала четырёх» имеет право на существование. Он чем-то напоминает финал Кубка России, когда матчи проводились перед Новым годом, там раньше призовые места гарантировали места в еврокубках. К сожалению, сейчас еврокубков нет, — сказал Лесик в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.

