Стали известны обладатели индивидуальных наград Суперкубка России по волейболу

Доигровщик «Зенита-Казань» Дмитрий Волков признан самым ценным игроком по итогам Суперкубка России по волейболу. В финале турнира волейболисты казанского клуба встретились с новосибирским «Локомотивом», над которым одержали победу со счётом 3:1 (25:19, 25:17, 23:25, 25:21). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с обладателей индивидуальных наград Суперкубка России по волейболу.

Лучшие игроки «Финала четырёх» Суперкубка России-2025

MVP: Дмитрий Волков («Зенит-Казань»).

Связующий: Константин Абаев («Зенит-Казань»).

Диагональный: Максим Михайлов («Зенит-Казань»).

Блокирующие: Алексей Кононов («Зенит-Казань»), Дмитрий Лызик («Локомотив»).

Доигровщики: Дмитрий Волков («Зенит-Казань»), Омар Курбанов («Локомотив»).

Либеро: Женя Гребенников («Зенит» СПб).