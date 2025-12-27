Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Тренер «Зенита-Казань» Вербов: посвящаем победу в Суперкубке Сэму Деру

Тренер «Зенита-Казань» Вербов: посвящаем победу в Суперкубке Сэму Деру
Комментарии

Главный тренер «Зенита-Казань» Алексей Вербов прокомментировал победу в финале Суперкубка-2025. В финале турнира волейболисты казанского клуба встретились с новосибирским «Локомотивом», над которым одержали победу со счётом 3:1 (25:19, 25:17, 23:25, 25:21). Команда посвятила триумф игроку «Локомотива» Сэму Деру, который проходит химиотерапию.

Суперкубок (м) . Финал
26 декабря 2025, пятница. 19:30 МСК
Локомотив
Новосибирск
Окончен
1 : 3
Зенит-Казань
Казань
Локомотив: Николов, Мелкозеров, Ожиганов, Бражнюк, Феоктистов, Маркин, Шахбанмирзаев, Бенкович, Лызик, Казаченков, Куркаев, Вишняков, Курбанов, Кривитченко
Зенит-Казань: Сурмачевский, Вольвич, Абаев, Лабинский, Данани, Романовский, Лубурич, Кононов, Щербинин, Волков, Фёдоров, Енин, Михайлов, Вышников

«Первые две партии мы шли уверенно, контролируя игру. В третьей тоже, в целом, шли нормально, но наши три—четыре ошибки позволили молодёжи «Локомотива» на кураже забрать сет. Мы никогда заранее не примеряем на себя титул. Это наша последняя цель. Шаг за шагом титул приходит к нам сам, а мы идём, в первую очередь, за своими целями. В моменте мы поверили в свою победу, это чуть не привело нас к пятой партии. Соперники же наши поймали полный кураж, хорошо, что мы собрались. Знаю, Пламен вчера передавал Сэму [Деру] привет. Мы командой присоединяемся ко всем тёплым словам в его адрес и посвящаем сегодняшнюю победу Сэму», — приводит слова Вербова пресс-служба «Зенита-Казань».

Материалы по теме
Эпичные российские битвы и удивительные чемпионаты мира. 25 моментов 2025 года в волейболе
Эпичные российские битвы и удивительные чемпионаты мира. 25 моментов 2025 года в волейболе
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android