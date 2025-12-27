Тренер «Зенита-Казань» Вербов: посвящаем победу в Суперкубке Сэму Деру

Главный тренер «Зенита-Казань» Алексей Вербов прокомментировал победу в финале Суперкубка-2025. В финале турнира волейболисты казанского клуба встретились с новосибирским «Локомотивом», над которым одержали победу со счётом 3:1 (25:19, 25:17, 23:25, 25:21). Команда посвятила триумф игроку «Локомотива» Сэму Деру, который проходит химиотерапию.

«Первые две партии мы шли уверенно, контролируя игру. В третьей тоже, в целом, шли нормально, но наши три—четыре ошибки позволили молодёжи «Локомотива» на кураже забрать сет. Мы никогда заранее не примеряем на себя титул. Это наша последняя цель. Шаг за шагом титул приходит к нам сам, а мы идём, в первую очередь, за своими целями. В моменте мы поверили в свою победу, это чуть не привело нас к пятой партии. Соперники же наши поймали полный кураж, хорошо, что мы собрались. Знаю, Пламен вчера передавал Сэму [Деру] привет. Мы командой присоединяемся ко всем тёплым словам в его адрес и посвящаем сегодняшнюю победу Сэму», — приводит слова Вербова пресс-служба «Зенита-Казань».