Доигровщик «Зенита-Казань» Михайлов высказался о победе над «Локомотивом» на Суперкубке

Доигровщик волейбольного клуба «Зенит-Казань» Максим Михайлов прокомментировал победу в финале Суперкубка-2025. В финале турнира волейболисты казанского клуба встретились с новосибирским «Локомотивом», над которым одержали победу со счётом 3:1 (25:19, 25:17, 23:25, 25:21).

«Думаю, в первую очередь у нас сработала подача. В полуфинале она не шла совсем, а сегодня, слава богу, полетела — подача была хорошей. Удавалось оттеснять соперников от сетки. Когда команда впереди в концовках, сопернику проще рисковать, а когда рискуешь, рано или поздно ошибаешься. Это и произошло сегодня. Постоянно играть на высоких мячах невозможно — весь матч выдержать такое напряжение крайне сложно.

Уступили в третьем сете, но это волейбол, тут всякое бывает. Я считаю, что «Локомотив» своей игрой заслужил выиграть третий сет. Мы тоже играли неплохо. Просто где-то нам не повезло, особенно в концовке», — сказал Михайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анной Смагаревой.