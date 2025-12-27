Скидки
Волейбол

Волков — о победе в финале Суперкубка: нелёгкий матч, очень рады, что выиграли

Волков — о победе в финале Суперкубка: нелёгкий матч, очень рады, что выиграли
Комментарии

Доигровщик «Зенита-Казань» Дмитрий Волков прокомментировал результат финального матча Суперкубка России – 2025, в котором казанский клуб обыграл «Локомотив» (Новосибирск). Встреча завершилась со счётом 3:1 25:19, 25:17, 23:25, 25:21).

Суперкубок (м) . Финал
26 декабря 2025, пятница. 19:30 МСК
Локомотив
Новосибирск
Окончен
1 : 3
Зенит-Казань
Казань
Локомотив: Николов, Мелкозеров, Ожиганов, Бражнюк, Феоктистов, Маркин, Шахбанмирзаев, Бенкович, Лызик, Казаченков, Куркаев, Вишняков, Курбанов, Кривитченко
Зенит-Казань: Сурмачевский, Вольвич, Абаев, Лабинский, Данани, Романовский, Лубурич, Кононов, Щербинин, Волков, Фёдоров, Енин, Михайлов, Вышников

«Отличный матч, очень рады, что выиграли. Да, он был нелёгким. Но в конце третьей партии случилась череда наших ошибок. Неуверенные действия привели к началу четвёртой партии. Рад, что на неё мы вышли с большой самоотдачей и не позволили «Локомотиву» выиграть.

Я бы не сказал, что на старте матча мы делали что-то особенное. Просто «Локомотив» не снимался в начале и давал нам возможность для защиты и брейковых мячей. Именно в этом заключалось наше преимущество», – передаёт слова Волкова корреспондент «Чемпионата» Анна Смагарева.

