Волков — о победе в финале Суперкубка: нелёгкий матч, очень рады, что выиграли

Доигровщик «Зенита-Казань» Дмитрий Волков прокомментировал результат финального матча Суперкубка России – 2025, в котором казанский клуб обыграл «Локомотив» (Новосибирск). Встреча завершилась со счётом 3:1 25:19, 25:17, 23:25, 25:21).

«Отличный матч, очень рады, что выиграли. Да, он был нелёгким. Но в конце третьей партии случилась череда наших ошибок. Неуверенные действия привели к началу четвёртой партии. Рад, что на неё мы вышли с большой самоотдачей и не позволили «Локомотиву» выиграть.

Я бы не сказал, что на старте матча мы делали что-то особенное. Просто «Локомотив» не снимался в начале и давал нам возможность для защиты и брейковых мячей. Именно в этом заключалось наше преимущество», – передаёт слова Волкова корреспондент «Чемпионата» Анна Смагарева.