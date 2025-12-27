Результаты матчей мужской Суперлиги по волейболу на 27 декабря

Сегодня, 27 декабря, продолжился розыгрыш предварительного этапа мужской волейбольной Суперлиги-2025/2026. В рамках игрового дня прошёл один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами очередного игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига-2025/2026, мужчины. Результаты матчей 27 декабря:

«Факел Ямал» (Новый Уренгой) — МГТУ (Москва) — 3:1 (25:20, 23:25, 25:18, 25:19).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).